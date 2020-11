В Свердловской области меняется порядок госпитализации детей с COVID-19

В Свердловской области изменят порядок госпитализации детей с коронавирусом, пишет «Уралинформбюро».

По информации издания, детей с пневмонией, ОРВИ, гриппом и COVID-19 начнут распределять по больницам в другом порядке. Так, из фонда исключат ДГБ № 8 в Екатеринбурге. Перепрофилируют под коронавирус ДГКБ № 9. Дети с легкой формой по прежнему будут проходить лечение на дому. При среднем или тяжелом проявлении симптомов молодых пациентов направят в провизорный госпиталь. В это же медицинское учреждение направят больных с тяжелой формоф ОРВИ, пневмонии, гриппа, с пневмонией при врожденном пороке сердца, и других тяжелых состояниях. К провизорным госпиталям относятся ГБ Ирбита, Асбеста, Серова, Краснотурьинска, ДГБ Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска. С уже выявленным коронавирусом больных отправят в инфекционный госпиталь. С легочными осложнениями, пневмонией и ОРВИ будет принимать Областная детская клиническая больница. Реанимация и интенсивная терапия детям будет оказываться в ОДКБ и ДКГБ № 11, ГКБ № 40. Напомним, в Среднеуральске под ковидный госпиталь перепрофилируют роддом, который принимает пациенток двух городов. На Урале принимающий два города роддом перепрофилируют для работы с COVID-19

