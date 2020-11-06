В Свердловской области меняется порядок госпитализации детей с COVID-19

В Свердловской области меняется порядок госпитализации детей с COVID-19

Сегодня, 17:09ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области изменят порядок госпитализации детей с коронавирусом, пишет «Уралинформбюро».

По информации издания, детей с пневмонией, ОРВИ, гриппом и COVID-19 начнут распределять по больницам в другом порядке. Так, из фонда исключат ДГБ № 8 в Екатеринбурге. Перепрофилируют под коронавирус ДГКБ № 9.

Дети с легкой формой по прежнему будут проходить лечение на дому. При среднем или тяжелом проявлении симптомов молодых пациентов направят в провизорный госпиталь. В это же медицинское учреждение направят больных с тяжелой формоф ОРВИ, пневмонии, гриппа, с пневмонией при врожденном пороке сердца, и других тяжелых состояниях. К провизорным госпиталям относятся ГБ Ирбита, Асбеста, Серова, Краснотурьинска, ДГБ Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска.

С уже выявленным коронавирусом больных отправят в инфекционный госпиталь.

С легочными осложнениями, пневмонией и ОРВИ будет принимать Областная детская клиническая больница.

Реанимация и интенсивная терапия детям будет оказываться в ОДКБ и ДКГБ № 11, ГКБ № 40.

Напомним, в Среднеуральске под ковидный госпиталь перепрофилируют роддом, который принимает пациенток двух городов.

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