В Свердловской области меняется порядок госпитализации детей с COVID-19

По информации издания, детей с пневмонией, ОРВИ, гриппом и COVID-19 начнут распределять по больницам в другом порядке. Так, из фонда исключат ДГБ № 8 в Екатеринбурге. Перепрофилируют под коронавирус ДГКБ № 9.
Дети с легкой формой по прежнему будут проходить лечение на дому. При среднем или тяжелом проявлении симптомов молодых пациентов направят в провизорный госпиталь. В это же медицинское учреждение направят больных с тяжелой формоф ОРВИ, пневмонии, гриппа, с пневмонией при врожденном пороке сердца, и других тяжелых состояниях. К провизорным госпиталям относятся ГБ Ирбита, Асбеста, Серова, Краснотурьинска, ДГБ Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска.
С уже выявленным коронавирусом больных отправят в инфекционный госпиталь.
С легочными осложнениями, пневмонией и ОРВИ будет принимать Областная детская клиническая больница.
Реанимация и интенсивная терапия детям будет оказываться в ОДКБ и ДКГБ № 11, ГКБ № 40.
Напомним, в Среднеуральске под ковидный госпиталь перепрофилируют роддом, который принимает пациенток двух городов.