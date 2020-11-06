В Свердловской области меняется порядок госпитализации детей с COVID-19

Дети с легкой формой по прежнему будут проходить лечение на дому. При среднем или тяжелом проявлении симптомов молодых пациентов направят в провизорный госпиталь. В это же медицинское учреждение направят больных с тяжелой формоф ОРВИ, пневмонии, гриппа, с пневмонией при врожденном пороке сердца, и других тяжелых состояниях. К провизорным госпиталям относятся ГБ Ирбита, Асбеста, Серова, Краснотурьинска, ДГБ Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска.