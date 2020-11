В рамках национального проекта «Культура» в Свердловской области открылись пять виртуальных концертных залов, пишет ТАСС.

Сообщается, что зал в Верхнем Тагиле получил финансовую поддержку из бюджета в размере одного миллиона рублей. Остальные также финансируются на народные средства. Они открылись в ДК поселка Пелым и Мартюш, селах Покровское и Колчедан. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил работу танцполов при проведении концертов. В регионе ужесточаются меры по контролю за соблюдением коронавирусных ограничений. Куйвашев впервые продлил ограничения в Свердловской области на две недели

