«Все работают наизнос»: глава горздрава Екатеринбурга рассказал о работе медиков

Глава горздрава рассказал, что несмотря на большое количество обращений за помощью, в поликлиниках проводится плановая работа по национальному календарю, в том числе вакцинация от гриппа. При наложении коронавируса и гриппа ситуация станет еще хуже, поэтому необходимо прививаться.