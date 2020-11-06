«Все работают наизнос»: глава горздрава Екатеринбурга рассказал о работе медиков

«Все работают наизнос»: глава горздрава Екатеринбурга рассказал о работе медиков

Сегодня, 09:36ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Медики в поликлиниках Екатеринбурга работают наизнос, несмотря на то что им помогают волонтеры и студены, сообщает Е1.

Глава горздрава Денис Демидов рассказал, что такого массового обращения за медицинской помощью до пандемии COVID-19 никогда не было. Сейчас подключают все возможные ресурсы. Врачи работают семь дней в неделю.

Волонтеров пока не много, это студенты и помощники из общероссийского народного фронта.

Сейчас медики чаще находятся на больничном, особенно с коронавирусом, поэтому есть небольшой дефицит врачей.

Все сотрудники работают наизнос, практически на 200–300%,говорит Демидов.

Глава горздрава рассказал, что несмотря на большое количество обращений за помощью, в поликлиниках проводится плановая работа по национальному календарю, в том числе вакцинация от гриппа. При наложении коронавируса и гриппа ситуация станет еще хуже, поэтому необходимо прививаться.

Также Демидов отметил, что сейчас ситуация сложнее, чем на пике первой волны инфекции.

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 37 613 человек, заболевших коронавирусом. От инфекции скончались 807 пациентов.

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