Фейковые QR-коды и пьяный депутат за рулем. Итоги дня в Свердловской области

Фейковые QR-коды и пьяный депутат за рулем. Итоги дня в Свердловской области
Фейковые QR-коды и пьяный депутат за рулем. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:57ОбществоФото: pixabay.com
С 8 ноября свердловчанам придется выйти на работу, в правительстве региона не собираются продлять выходные дни. Между тем люди бунтуют против QR-кодов, а предприимчивые граждане продают «липовые» справки о вакцинации. Самые важные новости региона за 6 ноября — в итогах TagilCity.ru.

Каникулы заканчиваются, с 8 ноября свердловчанам придется выйти на работу, так как власти региона отказались продлевать нерабочие дни. Также не собираются вводить и новые ограничения, однако об отмене QR-кодов пока что ничего не известно.

Между тем, жители Нижнего Тагила, несогласные с введением «чистых зон», начали собирать подписи в Генпрокуратуру РФ об отмене QR-кодов. Активисты общественного объединения «Родительский надзор» считают, что введенные ограничения нарушают конституционные права людей. Также подписи собирают и в других городах по всей области.

А в Екатеринбурге вовсю орудуют продавцы фальшивых справок. Предприимчивые свердловчане предлагают приобрести документы о вакцинации от COVID-19, медотводе или отрицательном ПЦP-тесте. Однако в большинстве случаев покупатели оказываются обманутыми и не получают заветных QR-кодов на Госуслугах.

Мощный взрыв прогремел сегодня днем в Екатеринбурге. Очевидцы сообщили о «грибе» из огня и черном плотном дыме. Оказалось, что в ангаре в промзоне взорвался баллон с газом, после чего начался пожар распространился на площадь в 100 квадратных метров. К счастью, в ЧП никто не пострадал, трое работников успели самостоятельно эвакуироваться.

21-летний депутат Молодежного парламента Антон Мятович задержан пьяным за рулем за рулем автомобиля «Шкода» в Нижнем Тагиле во время рейда. Теперь политику грозит штраф и лишение водительских прав. Интересно, что в ГИБДД кто-то сообщил о пьяном водителе, то есть Мятовича просто «слили». Также выяснилось, что у депутата есть неоплаченные штрафы, за что он был отправлен под арест на сутки. Интересно, получит ли молодежный избранник заслуженное наказание или сможет «отмазаться» благодаря связям?

Успехами и очередными победами радуют свердловские спортсмены. Тагильчанка Анастасия Кирпичникова из спортивного клуба «Спутник» завоевала второе «золото» на чемпионате Европы. Так, дистанцию на 800 метров спортсменка смогла преодолеть, побив рекорд России. А 1,5 тысячи метров проплыла за 15 минут 18,3 секунды. Анастасия лишь немного не смогла побить мировой рекорд, ей не хватило 0,29 секунды.

А «Уральский Халк» Иван Штырков нокаутировал Артура Астахова за семь секунд до конца первого раунда. Турнир АСА проходил в Москве.

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Итоги дня в Свердловской области и Нижнем ТагилеЭксклюзив
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