Фейковые QR-коды и пьяный депутат за рулем. Итоги дня в Свердловской области

С 8 ноября свердловчанам придется выйти на работу, в правительстве региона не собираются продлять выходные дни. Между тем люди бунтуют против QR-кодов, а предприимчивые граждане продают «липовые» справки о вакцинации. Самые важные новости региона за 6 ноября — в итогах TagilCity.ru.

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