На продавцов фальшивых справок о вакцинации пожаловались екатеринбуржцы

Екатеринбуржец Евгений рассказал, что продавцы действуют через WhatsApp, а получить документ можно по пятницам в 19.00 у ТРЦ «Омега». Евгений отметил, что выстраивается большая очередь из желающих, однако на «Госуслуги» ничего не приходит, поэтому люди оказываются обмануты на деньги, пишет Е1.