Пьяные подростки-клептоманы и географический диктант: жизнь малых городов на Урале

Пьяные подростки нанесли ущерб автомобилю в Алапаевске
Не понятно, чем были движимы двое подростков (вроде были пьяны) в Алапаевске, когда они отломали у мирно стоящего «ВАЗа» дворник. Заметив, что на них смотрит камера наблюдения, хулиганы ретировались. Один из них зачем-то вернулся и вновь посмотрел в камеру. Видимо, «контрольный», чтоб правоохранители точно его нашли.
Заходим (но не рекомендуем) по QR-коду от йогурта в ТЦ Салды
Сотни роликов уже гуляют по сети, в которых россияне обманывают систему обязательных QR-кодов. То предъявят код от йогурта, то код Правительства России. Салда не стала исключением, но редакция TagilCity.ru напоминает: если факты незаконного нахождения в ТРЦ без QR-кодов подтвердятся, предприятие закроют. Куда тогда будем ходить?
Географический диктант для всех желающих в Кушве
Русское географическое общество предлагает всем желающим, владеющим русским языком, 14 ноября пройти «географический ликбез». Участников будут ждать вопросы на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию. В Кушве данное мероприятие пройдет на базе Центральной библиотеки.
Лишение свободы не повод стать «серой мышкой»
Наверное, так посчитали осужденные женщины краснотурьинской колонии № 16 и освоили новую прическу для предстоящего конкурса. Это и способ отвлечься от повседневности тюремных будней, и вновь почувствовать себя женщиной, рассказали в колонии. Кстати, женщины здесь и без конкурсов не сидят без дела: только с начала текущего года они произвели продукции почти на 45 миллионов рублей.