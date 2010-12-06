Бойцы ОМОН г. Нижнего Тагила получили новый автомобиль

Поздравить именинников с праздником на базу ОМОН в Екатеринбурге прибыл начальник ГУВД по Свердловской области Михаил Бородин. За эти 22 года бойцы отряда побывали во всех горячих точках, только на Северный Кавказ выезжали 32 раза. Как пишет «Джаст Медиа», приятным сюрпризом стали для милиционеров новые автомобили Ford — ключи от одного из них Михаил Бородин вручил командиру ОМОН ГУВД области с дислокацией в Нижнем Тагиле Эдуарду Корякову. «Это приятный подарок в преддверии нашего праздника. 14 декабря нижнетагильский ОМОН будет отмечать свою 17-ю годовщину», рассказал нам командир нижнетагильского ОМОН Эдуард Коряков.