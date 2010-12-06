Магазинные воровки прятали украденные вещи в жировых складках

При помощи данной схемы дамам афроамериканского происхождения удалось пополнить свой гардероб тремя парами джинсов, бумажником, кожаными перчатками и четырьмя парами дизайнерской обуви. По оценкам полиции, ущерб, нанесенный магазинам, оценивается в 2500 тыс долл.