Обратиться с проблемами к федеральному инспектору теперь можно через Интернет
6 декабря 2010, 19:03ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Возможность напрямую обратиться к главному федеральному инспектору в Свердловской области Виктору Миненко появилась у жителей региона.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного федерального инспектора, начала работать интернет-версия общественной приемной Виктора Миненко, которая располагается по адресу gfiso.ru. Там же пользователи найдут информацию о деятельности ГФИ и с ее результатах мая 2010 года. «Спектр тем для обращения не ограничен, но главным приоритетом обладают проблемные вопросы, связанные с разрешением ситуаций, требующих помощи со стороны главного федерального инспектора в Свердловской области», - отметили в пресс-службе ГФИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей