Обратиться с проблемами к федеральному инспектору теперь можно через Интернет

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного федерального инспектора, начала работать интернет-версия общественной приемной Виктора Миненко, которая располагается по адресу gfiso.ru. Там же пользователи найдут информацию о деятельности ГФИ и с ее результатах мая 2010 года. «Спектр тем для обращения не ограничен, но главным приоритетом обладают проблемные вопросы, связанные с разрешением ситуаций, требующих помощи со стороны главного федерального инспектора в Свердловской области», - отметили в пресс-службе ГФИ.