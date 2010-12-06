По факту гибели рабочего шахты «Южная» г. Нижнего Тагила возбуждено дело

В результате погиб 31-летний крепильщик шахты. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКП по свердловской области, в Кушвинский следственный отдел из свердловского Ростехнадзора поступил акт расследования несчастного случая. Согласно ему, установлено, что ЧП на производстве произошло в результате бездействия должностных лиц шахты, которые санкционировали производство работ без проведения необходимых мер безопасности, что и явилось основанием для возбуждения уголовного дела.Сейчас в деле только один фигурант – 29-тилетний мастер горных работ подземного буровзрывного участка №7 шахты «Южная». Его обвиняют по 2 части 216 статьи УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Однако в пресс-службе следственного управления не исключают, что появятся и другие подозреваемые, на которых тожевозлагалось обеспечение безопасности производства работ.