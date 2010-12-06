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По факту гибели рабочего шахты «Южная» г. Нижнего Тагила возбуждено дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По факту гибели рабочего шахты «Южная» г. Нижнего Тагила возбуждено дело

6 декабря 2010, 19:26ОбществоАнка
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