Работу вытрезвителей выполняют дежурные части и приёмные покои Нижнего Тагила

Уже прекратило свою работу такое учреждение в Ленинском районе. А в начале следующего года исчезнет и вагонский вытрезвитель. Но оставлять перебравших с алкоголем тагильчан замерзать на улицах милиционеры не могут. Сейчас выработан такой порядок действий. Если обнаруженный патрулём человек подшофе, но может самостоятельно передвигаться, его сопроводят в дежурную часть. Там он согреется, его личность установят и вынесут административное наказание. Если нетрезвый тагильчанин не может устоять на ногах, милиционеры вызывают скорую. И человека отвозят в приёмный покой. К такому решению милиционеры пришли совместно с начальником управления здравоохранения Оксаной Хулап, объясняет Андрей Исаев.Андрей Исаев также отметил, что ежедневно в дежурные части города доставляется порядка 100 нарушителей.