Рапунцель обогнала Гарри Поттера
6 декабря 2010, 09:28ОбществоОльга
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Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» занял первое место в североамериканском кинопрокате по итогам уикенда 3-5 декабря. Кассовые сборы фильма составили 21,5 миллиона долларов, сообщает «Лента.Ру».
Сказка о длинноволосой принцессе идет в кино уже вторую неделю. Впремьерный уикенд фильм стартовал на втором месте. Общая сумма сборов за12 дней проката составила 96,5 миллиона долларов в США, а во всем мире -142,2 миллиона долларов.
Вторую строчку по итогам выходных заняла первая часть ленты «ГарриПоттер и Дары Смерти». Седьмой фильм о приключениях юного волшебника,опустившийся на одну позицию по сравнению с прошлой неделей, заработал16,7 миллиона долларов.С момента появления на экранах только в США картина принесла создателям224,5 миллиона долларов.
В мировом прокате седьмой «Гарри Поттер» собралуже 713,3 миллиона долларов.
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