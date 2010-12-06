Рапунцель обогнала Гарри Поттера

Сказка о длинноволосой принцессе идет в кино уже вторую неделю. Впремьерный уикенд фильм стартовал на втором месте. Общая сумма сборов за12 дней проката составила 96,5 миллиона долларов в США, а во всем мире -142,2 миллиона долларов.

Вторую строчку по итогам выходных заняла первая часть ленты «ГарриПоттер и Дары Смерти». Седьмой фильм о приключениях юного волшебника,опустившийся на одну позицию по сравнению с прошлой неделей, заработал16,7 миллиона долларов.С момента появления на экранах только в США картина принесла создателям224,5 миллиона долларов.