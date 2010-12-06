Тренер гребцов-слаломистов Нижнего Тагила награждена медалью за заслуги перед отечеством
6 декабря 2010, 19:21ОбществоАнка
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Ольга Гвоздева, воспитавшая звёздную каное-двойку, призёров олимпиады в Пекине Михаила Кухнецова и Дмитрия Ларионова, за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2-ой степени.
Указ о награждении подписан Президентом России. Правда, саму медаль заслуженному тренеру пока не вручили. И когда это произойдёт, Ольга Гвоздева пока не знает.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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