В 13-й раз отметили день инвалида в организации «Вера, Надежда, Любовь»

«Прежде всего этим людям нужно общение», – считает председательобщественной организации «Вера, Надежда, Любовь» Людмила Гапонова. Надэтим и трудится «Вера, Надежда, Любовь»: занимается трудоустройствоминвалидов, ведет кружковую работу, регулярно проводит праздники и простосоздает условия для общения людей с ограниченными возможностями.

4-ого ноября в организации «Вера, Надежда, Любовь»в 13-ый раз отметилидень инвалида.Общество ориентировано на работу с людьми, которыеимеют психические заболевания.Среди них много творческих людей: они рисуют,шьют, вышивают, мастерят, играют в спектаклях.

С праздником членов общества инвалидов поздравили начальник отдела по связям собщественностью и религиозными организациями Татьяна Сащенко,благочинный горноуральского округа отец Геннадий Ведерников, певец икомпозитор Эдуард Шакуров и другие общественные деятели.

Общество «Вера, Надежда, Любовь» имеет еще одно направление деятельности– в последнее время оно все чаще становится площадкой для молодежныхвстреч и слетов. «Общественная организация начинала работу именно смолодежью, нам всегда были интересны молодежные проекты. Молодых средилюдей с ограниченными возможностями, которые посещали нашу организацию,было не так много, поэтому мы приняли решение сотрудничать и со здоровоймолодежью», - рассказывает Людмила Гапонова.

В апреле в организацию приезжали екатеринбужцы с проектами молодежногоотдела екатеринбургской епархии. В начале ноября в помещении организациипрошел недельный слет, посвященный скаутскому движению. На слетсъехались участники и педагоги не только из нашего региона, но и со всейРоссии.

Организации помогают благотворители, поддерживает администрация, но восновном вся работа движется силами членов организации.Желания менятьмир к лучшему, помогать почувствовать радость жизни тем, кто рядом, вобщественной организации очень много, но на все просто не хватает сил.Поэтому в обществе «Вера, Надежда, Любовь» рады любой помощи. Там уверены: помогая другим, человек помогает и себе.