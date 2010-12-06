В Екатеринбурге совершил аварийную посадку Boeing-737
6 декабря 2010, 18:56ОбществоАнка
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Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Уральского регионального центра МЧС РФ, 5 декабря у самолета, летевшего в Екатеринбург из Краснодара, во время снижения отказали система навигации и авиапилот.
Несмотря на аварию, летчики сумели мягко посадить лайнер. Никто из 11 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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