В Николо-Павловском в ДТП погибла пенсионерка

4 декабря в 19.25 водитель автомобиля ВАЗ-21104, мужчина 1984 г.р.,следуя по автодороге Екатеринбург - Н.Тагил, в районе селаНиколо-Павловское допустил наезд на 73-летнюю пенсионерку. Пожилаяженщина переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТПженщина получила смертельную травму.