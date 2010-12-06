В Николо-Павловском в ДТП погибла пенсионерка
6 декабря 2010, 08:46Общество
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В Николо-Павловском машина насмерть сбила пожилую женщину.
4 декабря в 19.25 водитель автомобиля ВАЗ-21104, мужчина 1984 г.р.,следуя по автодороге Екатеринбург - Н.Тагил, в районе селаНиколо-Павловское допустил наезд на 73-летнюю пенсионерку. Пожилаяженщина переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТПженщина получила смертельную травму.
Сообщается, что в результате ДТП транспорт получил техническиеповреждения.
Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими,в которых 1 человекпогиб,5- получили травмы различной степени тяжести.
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