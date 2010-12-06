В Свердловской области задержана иномарка с 6 кг высококачественного героина в колесе
6 декабря 2010, 18:59ОбществоАнка
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На трассе Пермь - Екатеринбург сотрудники регионального УФСБ и милиции задержали автомобиль «Линкольн Навигатор», в котором находилась крупная партия героина, сообщает Интерфакс-Урал.
«В ходе осмотра автомобиля в запасном колесе были обнаружены полимерные свертки с героином общей массой 6,5 кг. На упаковках имелась маркировка «999», что свидетельствует о высоком качестве наркотика», - сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области. По информации УФСБ, героин был приобретен в городе Перми и предназначался для продажи на территории Свердловской области. В машине находились гражданка Узбекистана и россиянин. Оба задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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