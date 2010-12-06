Волна заболевания ОРВИ в Нижнем Тагиле может прийти вместе с понижением температуры

Волна заболевания ОРВИ может прийти вместе с понижением температуры. Сегодня в Нижнем Тагиле гриппа нет. А число заболевших простудой находится в норме. За последнюю неделю к врачам обратились лишь 1622 тагильчанина. Это на 20% меньше, чем в эти же числа прошлого года. Пока чаще болеть стали только малыши из детских садов Гальянки и Вагонки, рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» главный специалист управления здравоохранения по эпидемиологическим вопросам Екатерина Топычканова. Обычно тагильчане массово болеют гриппом и ОРВИ в двадцатых числах декабря и в начале февраля. В этом году первая волна заболеваемости пока смазана, говорит заместитель начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Котова. И делать прогнозы, когда именно случится пик распространения вируса, медики не берутся.

Но пока этого не произошло, лучший способ защитить организм – это поставить прививку, считает Ольга Котова. На сегодня в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Здоровье» от гриппа привиты почти все школьники и малыши из детских садов, медики и работники образования. Впереди – большая работа по иммунизации пожилых людей. Для этого в город пришло 52 тысячи доз вакцины, рассказала Ольга Котова. Очень мало прививок поставлено работникам торговли, общепита и транспорта. А значит, в скором времени, магазины и кафе могут стать источником ОРВИ и гриппа. Не лучшим образом на иммунитет тагильчан влияют скачки температуры. Резкое похолодание ведёт к переохлаждениям. Следующая за ним оттепель пробуждает вирусы. А значит, с концом потепления может начаться рост заболеваемости ОРВИ и гриппа. К этому свой организм тоже лучше подготовить прививкой, считает Ольга Котова.