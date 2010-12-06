За выходные в Москве погибли от морозов два человека
6 декабря 2010, 09:51ОбществоОльга
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В Москве за истекшие выходные два человека скончались в результате переохлаждения.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в медицинских кругах столицы.По данным медиков, еще три человека с диагнозом «переохлаждение» и девять с обморожениями были госпитализированы.
Сообщается, что всего с начала зимнего сезона в Москве от холода погибли 13 человек.
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