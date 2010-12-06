Житель города Тувумба в австралийском штате Квинсленд женился на своей собаке

Мужчина взял к себе лабрадора по кличке Хани пять лет назад. Он начал испытывать к своей собаке очень сильные чувства и, будучи очень религиозным человеком, посчитал, что обязан жениться на ней. По словам австралийца, он не вступал с лабрадором в интимные отношения, им движет чистая платоническая любовь. Он также сообщил, что сделал своей собаке предложение, когда вывел ее на прогулку. «Хани ничего не ответила мне, поэтому я решил, что она согласна», - пояснил мужчина. Церемония бракосочетания прошла с участием тридцати друзей и родственников счастливой четы. В ближайшее время новобрачные намерены отправиться в свадебное путешествие в один из городских парков.