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Деньги уходят из России: за год страна потеряет около 80 миллиардов долларов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Деньги уходят из России: за год страна потеряет около 80 миллиардов долларов

6 декабря 2011, 09:26ОбществоВалерия Лошкарева
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