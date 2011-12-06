Деньги уходят из России: за год страна потеряет около 80 миллиардов долларов

Мы видим замедление темпов мировой экономики и видим, что у нас будет значительный отток капитала. По нашим оценкам, скорее всего, около $80 млрд, может быть, даже больше – $80-85 млрд сказал он.

Аналогичный прогноз дает и Министерство экономического развития РФ – $80 миллиардов.По данным ЦБ, за 10 месяцев текущего года чистый отток частного капитала из России составил $64 миллиарда. Вместе с тем, Банк России ожидает перелома этой тенденции уже с 2012 г., если цена на нефть будет колебаться в диапазоне $100-125 за баррель. Однако надежды регулятора могут и не оправдаться.

Оптимистичные прогнозы, основанные на благоприятной конъюнктуре сырьевых рынков, высказывались несколько месяцев назад. Еще в июне первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев предполагал, что отток капитала по итогам 2011 г. сохранится на уровне $35 миллиардов. А экс-министр финансов Алексей Кудрин, скандальную отставку которого в тот момент вряд ли кто-то мог предвидеть, заявлял о том, что по итогам года чистый отток капитала из России может оказаться ниже $30 миллиардов.

Дополнительным поводом для оптимизма тогда послужило замедление темпов вывода частных средств за пределы России. В мае чистый отток капитала сократился до $5 млрд по сравнению с $7,8 млрд в апреле, и чиновники ожидали сохранения данного тренда. Увы, расчет оказался неверным, а майские показатели – лишь временной передышкой в «забеге». Обманулись и некоторые независимые эксперты, которые предполагали, что бегство капитала остановится, когда выяснится, кто из тандема пойдет на следующее президентство. Похоже, перспектива возврата в Кремль Путина лишь усилила пессимизм инвесторов.

Даже высокие цены на нефть уже не способны перевесить отвратительный инвестиционный климат и запредельный уровень коррупции в стране. Тем более что кризис 2008 г. с беспощадной наглядностью показал, как шатко благополучие, основанное на экспорте энергоносителей. Между тем экономическая ситуация в мире вызывает все больше беспокойства. Более чем вероятно, что в случае реализации худшего сценария развития событий Россия пострадает быстрее и сильнее других. А подушка безопасности в виде накопленных резервов уже не так велика, как три года назад. К тому же до следующих выборов ее, скорее всего, еще изрядно потреплют.

Так что особых причин верить в светлое будущее российской экономики у инвесторов сегодня нет, а реальность весьма неприглядна. По данным международной аудиторской компании Pricewaterhouse Coopers (PwC), в России от экономических преступлений за последний год пострадало 37% компаний. Этот показатель превышает средний результат по всему миру (34%), по Центральной и Восточной Европе (30%) и даже по «большой семерке развивающихся стран» – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Индонезия, Мексика и Турция (31%). Наиболее распространенным видом экономических преступлений в России остается незаконное присвоение активов (72%).

С взяточничеством и коррупций на российском рынке в прошлом году столкнулось 40% респондентов. По словам 13% опрошенных, коррупционные риски заставили их отказаться от планов по выходу на новый рынок или от реализации новой коммерческой возможности.