Деньги уходят из России: за год страна потеряет около 80 миллиардов долларов
Капитал продолжает утекать из России, причем ускоренными темпами. По итогам 2011 г. из страны может «убежать» свыше $85 млрд, сообщил в понедельник журналистам исполняющий обязанности министра финансов РФ Антон Силуанов.
Мы видим замедление темпов мировой экономики и видим, что у нас будет значительный отток капитала. По нашим оценкам, скорее всего, около $80 млрд, может быть, даже больше – $80-85 млрд сказал он.
Аналогичный прогноз дает и Министерство экономического развития РФ – $80 миллиардов.По данным ЦБ, за 10 месяцев текущего года чистый отток частного капитала из России составил $64 миллиарда. Вместе с тем, Банк России ожидает перелома этой тенденции уже с 2012 г., если цена на нефть будет колебаться в диапазоне $100-125 за баррель. Однако надежды регулятора могут и не оправдаться.
Оптимистичные прогнозы, основанные на благоприятной конъюнктуре сырьевых рынков, высказывались несколько месяцев назад. Еще в июне первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев предполагал, что отток капитала по итогам 2011 г. сохранится на уровне $35 миллиардов. А экс-министр финансов Алексей Кудрин, скандальную отставку которого в тот момент вряд ли кто-то мог предвидеть, заявлял о том, что по итогам года чистый отток капитала из России может оказаться ниже $30 миллиардов.
Дополнительным поводом для оптимизма тогда послужило замедление темпов вывода частных средств за пределы России. В мае чистый отток капитала сократился до $5 млрд по сравнению с $7,8 млрд в апреле, и чиновники ожидали сохранения данного тренда. Увы, расчет оказался неверным, а майские показатели – лишь временной передышкой в «забеге». Обманулись и некоторые независимые эксперты, которые предполагали, что бегство капитала остановится, когда выяснится, кто из тандема пойдет на следующее президентство. Похоже, перспектива возврата в Кремль Путина лишь усилила пессимизм инвесторов.
Даже высокие цены на нефть уже не способны перевесить отвратительный инвестиционный климат и запредельный уровень коррупции в стране. Тем более что кризис 2008 г. с беспощадной наглядностью показал, как шатко благополучие, основанное на экспорте энергоносителей. Между тем экономическая ситуация в мире вызывает все больше беспокойства. Более чем вероятно, что в случае реализации худшего сценария развития событий Россия пострадает быстрее и сильнее других. А подушка безопасности в виде накопленных резервов уже не так велика, как три года назад. К тому же до следующих выборов ее, скорее всего, еще изрядно потреплют.
Так что особых причин верить в светлое будущее российской экономики у инвесторов сегодня нет, а реальность весьма неприглядна. По данным международной аудиторской компании Pricewaterhouse Coopers (PwC), в России от экономических преступлений за последний год пострадало 37% компаний. Этот показатель превышает средний результат по всему миру (34%), по Центральной и Восточной Европе (30%) и даже по «большой семерке развивающихся стран» – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Индонезия, Мексика и Турция (31%). Наиболее распространенным видом экономических преступлений в России остается незаконное присвоение активов (72%).
С взяточничеством и коррупций на российском рынке в прошлом году столкнулось 40% респондентов. По словам 13% опрошенных, коррупционные риски заставили их отказаться от планов по выходу на новый рынок или от реализации новой коммерческой возможности.
Эта статистика вызывает обеспокоенность. Восприятие уровня коррупции влияет не только на прямые иностранные инвестиции: от вложения средств в те области, которым присущи высокие риски коррупции, воздерживаются и российские организации подчеркивается в обзоре PwC.