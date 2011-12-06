Как получить гарантированный доход, не выходя из офиса? Бизнес-рецепт от Банка24.ру
Любая компания занимается бизнес-планированием и закладывает в план как предполагаемые расходы, так и ожидаемую прибыль.
Нередко эти цифры заметно разнятся с тем, что организация получает на практике - подводят партнеры, вовремя не переводят оплату контрагенты, внезапно снижается спрос и т.д. И единственной возможностью получить гарантированную прибыль - ровно столько, сколько было запланировано - является банковский депозит. Положив в Банк определенную часть «свободных денег» или свой резервный фонд, организация получит именно столько, сколько продекларировано в договоре, и именно в тот срок, на который открывается депозит.
К примеру, в Банке24.ру за 1 год по депозиту «Срочный» можно заработать 10% годовых, что почти вдвое больше предполагаемой в 2012 году инфляции. А разместив средства компании всего на несколько дней на депозите «Свободный», организация получит 3,25% годовых.
И при этом открыть депозит в Банке24.ру руководитель или главный бухгалтер компании может, даже не выходя из офиса. Чтобы перевести деньги в Банк, теперь необязательно стоять в пробках и посещать офис кредитной организации — депозит открывается через Интернет-банк буквально за несколько минут. И закрыть депозит в Банке24.ру можно также, не приезжая в Банк, имея под рукой только компьютер с выходом в интернет. Ознакомиться с полными условия депозитов Банка24.ру можно здесь http://www.bank24.ru/corporate/deposits/type/.