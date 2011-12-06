Молодой житель Пензы стал лучшим Дедом Морозом в стране

Игры дедов морозов в Олонце проводятся ежегодно в канун Нового года как символ начала русской зимы. Деды морозы из разных уголков России соревнуются в различных народных играх, играют в гольф, ходят на снегоступах и стреляют из лука, передает ИТАР-ТАСС.

В Олонец Алексей взял два посоха, валенки, профессиональные новогодние костюмы и подарки для карельского музея новогодней игрушки, сделанные руками пензенской мастерицы Елены Лузиной: расписного деревянного русского парня с гармошкой и девушку-красавицу с самоваром.

Конкурсную программу пензенский Дед Мороз подготовил заранее. Помогал ему победитель Олонецких игр 2001 года Борис Лисач.

Подготовка помогла: кроме победы «на двоих» Алексей Лапин завоевал звание «Самого сказочного Деда Мороза России». В качестве призов ему были вручены ноутбук и цифровой фотоаппарат.