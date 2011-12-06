Нижнетагильские полицейские поймали угонщика, избившего нескольких человек
6 декабря 2011, 18:31ОбществоВалерия Лошкарева
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Нижнетагильские полицейские поймали угонщика, избившего нескольких человек. Инцидент произошёл ещё в конце ноября на Тагилстрое, рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД.
В местный бар приехали двое молодых людей и девушка. У входа в заведение они заметили драку.Парни бросились разнимать дерущихся, тогда зачинщик безобразия, 20-летний молодой человек, избил их обоих, сел в их машину и уехал.
Парни обратились в полицию. Спустя несколько часов автомобиль нашли брошенным в этом же районе. Выяснилось, что преступник – завсегдатай этого бара, и его там хорошо знают. Парня задержали. Теперь ему предстоит перед законом ответить за похищение машины и причинение телесных повреждений.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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