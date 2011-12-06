Нижнетагильские полицейские поймали угонщика, избившего нескольких человек

В местный бар приехали двое молодых людей и девушка. У входа в заведение они заметили драку.Парни бросились разнимать дерущихся, тогда зачинщик безобразия, 20-летний молодой человек, избил их обоих, сел в их машину и уехал.

Парни обратились в полицию. Спустя несколько часов автомобиль нашли брошенным в этом же районе. Выяснилось, что преступник – завсегдатай этого бара, и его там хорошо знают. Парня задержали. Теперь ему предстоит перед законом ответить за похищение машины и причинение телесных повреждений.