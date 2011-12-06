Во время поста нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения. К этой категории относится мясо, рыба, молочные продукты, майонез и даже яйца. Также запрещено есть сдобную выпечку из белой муки. Можно сказать, что это достаточно жесткие ограничения для тех, кто привык ни в чем себе не отказывать. Но, как это бы неправдоподобно это ни звучало, в пост можно постараться питаться разнообразно и вкусно. Главное – знать рецепты постных блюд. Обладая секретами постного меню, всегда можно удивить ваших близких вкусным блюдом даже в самые строгие дни поста.

Необходимо знать, что многие запрещенные продукты можно заменить их разрешенными аналогами: мясо можно заменить соей и бобами, белый хлеб можно поменять на черный и серый, а в некоторые дни поста разрешается готовить рыбу. Вместо кофе можно употреблять не менее вкусные напитки: чай, компот, морс и кисель.

Основу постного меню должны составлять овощи, фрукты, крупы, грибы и орехи. В выходные все это можно готовить на растительном масле. Поверьте, еда может быть вкусной и без использования тех продуктов, от которых следует воздерживаться в пост. Ниже следует несколько рецептов постных блюд, которые помогут Вам разнообразить ваше меню во время поста.

Для приготовления этих котлет Вам потребуется:

Необходимо сварить в мундире картофель и морковь. Так овощи сохранят больше витаминов и микроэлементов. Далее овощи можно подержать несколько минут в холодной воде, потом их легче будет чистить. Потом картошку и морковь очистить и порезать мелко, а потом растолочь в миске. Далее к овощам добавляется горошек и кукуруза, измельченные лук, помидоры и чеснок. Все тщательно перемешивается, в массу добавляется лимонный сок, соль, куркума и перец.

Потом в другой миске замешивается тесто, в составе которого мука, вода и соль. Консистенция теста не должна быть слишком густая, а по густоте соответствовать обычному блинному тесту. В тарелку насыпаются измельченные сухари. Далее из овощной массы делаются котлеты в виде шариков или овалов (кому как больше нравится), окунаются в тесто, а далее обваливаются в сухарях. Потом котлеты обжариваются на сковороде на растительном масле до золотистой корочки, по 10-15 минут на каждой стороне. При подаче на стол котлеты можно посыпать измельченной зеленью.

Для приготовления этого супа Вам потребуется:

Этот суп очень питательный, а грибы по вкусу и по составу очень похожи на мясо.

В кипящую воду кидается почищенный и порезанный картофель. Порезанные удлиненными полосками грибы, мелко порезанный лук, потертая на крупной терке морковь обжариваются на растительном масле в течение 15-20 минут на медленном огне. Далее содержимое сковороды добавляется в кастрюлю. На этом этапе также в суп добавляется рис, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Через пять минут можно добавить измельченный чеснок и зелень. Варить до готовности риса еще минут 7, если рис обычный, и 12, если рис пропаренный.

Для приготовления этого салата Вам потребуется:

Необходимо запечь овощи для салата. Для этого неочищенные картофель, морковь и свекла заворачиваются в фольгу и запекаются в течение 20 минут в духовке при температуре 170 градусов. Далее овощи чистятся и мелко нарезаются. Также шинкуется капуста, добавляется фасоль, измельченный лук и чеснок. Все содержимое необходимо посолить, поперчить, налить 1 столовую ложку яблочного уксуса, добавить немного сахара и положить измельченную зелень. Салат заправляется растительным малом. Для пикантности можно добавить мелко нарезанное яблоко.