Российская телеаудитория неумолимо стареет

Получается, что аудитория телевизионных каналов становится старше. И руководству телеканалов приходится либо следовать этой тенденции, ориентируясь на стареющую аудиторию, либо бороться за молодежь, меняя контент своего канала.

«Первый канал» решил бороться за молодого зрителя, теряя пожилых в возрасте за 60. Причем такая категория людей, смотрящих «Первый канал», составляет 20% от аудитории канала. Поэтому, теряя свою пожилую аудиторию, канал должен усиленно работать над «омоложением» контента. При этом работа над молодым зрителем не дает руководству канала 100-процентной гарантии в постоянном привлечении этой аудитории.

Остальные же каналы, смирившись с современными тенденциями старения телеаудитории, просто продолжают делать те же самые программы, привлекая уже других рекламодателей, ориентированных на старшее поколение.