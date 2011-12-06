Тагильчан познакомят с историей празднования Нового года
6 декабря 2011, 11:28Общество
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Выставка «Спутники праздника» в Нижнетагильском музее-заповеднике призвана рассказать тагильчанам об истории празднования Нового года и Рождества.
Что общего между современным празднованием Нового года и тем, как отмечали его наши предки? Какие традиции дошли до наших дней, а какие канули в лету? Экспонаты выставки и экскурсоводы ответят на эти и другие вопросы.
К праздникам лучше готовиться загодя. Ежегодно в преддверии 8-го марта мужчины сбиваются с ног в поисках подарков для любимых женщин. Чтобы быть готовыми к наплыву посетителей, магазины сувениров заранее приобретают подарки на 8 марта оптом.
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