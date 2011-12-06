В России может появиться 250-рублевая купюра
Конец минувшей недели взволновал российский сегмент всемирной паутины информацией о возможном появлении в России новой купюры номиналом 250 рублей. Сообщение об этом распространил Интернет-журнал Pro-collections.com со ссылкой на «сведения, появившиеся в сети Интернет».
По данным издания, Центробанк РФ планирует в ближайшее время ввести новую банкноту в 250 рублей. Основное предназначение новой банкноты - облегчение размена крупных банкнот. Сегодня за «сторублевкой» сразу идет 500 рублей, 1000 и 5000. Это не всегда удобно.
С другой стороны, банкнота в 250 рублей должна еще решить и «имиджевую» задачу — на ней планируется изображение монумента, расположенного на юге России, по имеющимся сведениям волгоградскому художнику Владимиру Ковалю заказали разработку дизайна, включающего изображение монумента «Родина-мать». На сегодняшний день более подробной информации по новой банкноте и дате ее выхода нет отмечает издание.
По словам же банковских специалистов, никакой официальной информации от ЦБ РФ по поводу новых банкнот не поступало. Кроме того, банкиры уверены, что новая банкнота никак не повлияет на «облегчение размена».
Ольга Фатыхова, руководитель Управления кассовых операций и денежного обращения ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»: «Сегодняшняя структура денежной наличности является оптимальной и позволяет полностью без всяких затруднений осуществлять размен, в том числе и банкнот крупного номинала. Введение новой банкноты никак не скажется на упрощении данной процедуры».