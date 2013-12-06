Дополнительная реклама в разделе «Новый год» при размещении на обложке и баннера «Горизонт» - еще один повод принять участие в акции!

Приятная новость, верно? Однако торопитесь забронировать на обложке сайта место под свою рекламу в январе, а в декабре осталось и вовсе всего две свободные позиции. Аналогичная ситуация и со сквозным баннером «Горизонт»: свободна лишь часть декабря и января.

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