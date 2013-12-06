Дополнительная реклама в разделе «Новый год» при размещении на обложке и баннера «Горизонт» - еще один повод принять участие в акции!
6 декабря 2013, 09:10Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 16 декабря 2013 года по 8 января 2014 года на портале TagilCity.ru будет опубликован праздничный раздел «Новый год». Поэтому все баннеры с обложки сайта и сквозной баннер «Горизонт» будут показываться и в этом разделе!
Приятная новость, верно? Однако торопитесь забронировать на обложке сайта место под свою рекламу в январе, а в декабре осталось и вовсе всего две свободные позиции. Аналогичная ситуация и со сквозным баннером «Горизонт»: свободна лишь часть декабря и января.
Конечно, в предновогодней суете не всегда знаешь, что же выбрать - вокруг столько предложений! Но мы развеем и эти сомнения с помощью подарков и бонусов! Успевайте принять участие в нашей акции
Вы получите удвоение рекламы в январе и подарочный сертификат на 5 000 рублей!
Сделайте заказ прямо сейчас по телефону +7 (3435) 499-334.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей