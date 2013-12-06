Молодежная организация ФКП «НТИИМ» одержала победу во всероссийском конкурсе

Конкурс проходил в два этапа. Первый заочный, на который поступило 120 проектов в 12 номинациях, и из них отобрали 98 проектов на очную защиту. Очная защита состоялась с 1 по 3 декабря в городе Югорск ХМАО. В ней приняли участие представители предприятий более чем двадцати городов РФ, таких как: Хабаровск, Иркутск, Воронеж, Надым, Рязань, Тюмень, Ярославль, Москва, Волгоград, Махачкала, Самара и др.

По результатам защиты молодежная организация заняла первое место в номинации «Проектная идея» за лучшую идею проекта, находящегося на стадии реализации. И в номинации «Научно-техническое творчество» «За создание системы поддержки научно-технического творчества молодых работников» попали в число призеров.

За первое место был присужден денежный грант, а за призовое место во второй номинации был вручен ценный приз. После торжественного награждения, победители были приглашены к губернатору Ханты-Мансийского АО Н.В. Комаровой, где более часа участники общались за круглым столом.

В рамках круглого стола было подписано Соглашение между организационным комитетом конкурса, отделениями Общероссийского общественного движения Народный фронт «За Россию» и Федеральным агентством по делам молодежи, включающее организацию и проведение конкурса в следующем году. Росмолодежь будет обеспечивать организационно-методическую помощь при проведении конкурса, привлечение авторов программ-победителей в качестве экспертов при проведении Всероссийского форума «Селигер».

Победа ФКП «НТИИМ» еще раз подтверждает на Всероссийском уровне правильный курс развития и поддержки молодежи на предприятии.

Фото пресс-службы НТИИМ