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Молодежная организация ФКП «НТИИМ» одержала победу во всероссийском конкурсе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молодежная организация ФКП «НТИИМ» одержала победу во всероссийском конкурсе

6 декабря 2013, 16:50ОбществоЕвгения
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