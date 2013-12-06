Накренившийся столб едва не навредил жителям Елизаветинского: проблему решила тагильская компания (ФОТО)

Проблема, о которой повествует Андрей, есть практически в каждом городе, тем более поселке. Однако именно жители села Елизаветинское задумали решить ее официально. Речь идет о заваливающихся столбах линий электропередач (ЛЭП). В течение долгого времени под сильным натяжением находятся провода, которые с годами даже накреняют дома. Кроме того, провисшие провода крайне опасны, а падающие столбы могут повредить имущество. Напомним, не так давно в Нижнем Тагиле фонарный столб упал на припаркованный рядом авто.

Еще в недавнем времени жильцы дома №42 на Береговой в Елизаветинском жили в страхе, что провода оторвутся от дома, не дай бог, замкнут и будет пожар. Их дом повело в сторону от натяжения проводов, из-за накренившегося столба ЛЭП - более чем на 45 градусов! -- рассказывает Андрей.

Жители города еще в мае этого года писали обращение в Администрацию города на имя Сергея Носова, но в октябре «была получена отписка из управления городским хозяйством с обещаниями выехать на место». До ноября 2013 года столбы находились в том же опасном положении. Тогда жители Елизаветинского обратились в МРСК Нижнего Тагила (Межрегиональная распределительная сетевая компания) на имя Полякова Андрея Владимировича.

Не прошло недели: приехали и все поставили на место! Жители того дома сейчас не нарадуются. Спасибо огромное Андрею Владимировичу от жителей села Елизаветинское! -- повествует Андрей.

Добавим, что не только столб под углом в 45 градусов был возвращен в нормальное положение, но и накренившаяся конструкция у реки по улице Ленина, которой также были обеспокоены жители села Елизаветинское. Очень радует, что подобные организации оперативно реагируют на просьбы жителей.

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