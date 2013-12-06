Планшет по цене смартфона: новый МегаФон Login 2

В фирменной розничной сети «МегаФона» начались продажи планшета Login 2 по цене 2990 рублей при его приобретении с одновременным подключением опции «Интернет ХS» на несколько месяцев. Менее чем за три тысячи рублей «МегаФон» предлагает полноценное мобильное устройство с широким функционалом, которое станет отличным подарком к Новому году любому поклоннику современных гаджетов.

Двухъядерный процессор, современная операционная система Android 4.1, поддержка 3G и слот для карт microSD объемом до 32Gb позволяют загружать большое количество музыки, фильмов или фотографий, а также пользоваться интернет-доступом на высоких скоростях.

Компактные размеры планшета и небольшой вес – 350 г. – позволяют использовать его в качестве основного «умного» устройства не только дома или на работе, но и в пути. Для выхода в интернет планшет оснащен модулем сотовой связи стандарта 2G/3G, а также поддержкой Wi-Fi.

Для обеспечения сохранности ценных данных в случае непредвиденных падений, экран планшета закрыт специальным закаленным стеклом, а корпус изготовлен из твердых сортов пластика.

Одна из приоритетных целей нашей компании – предлагать клиентам доступные и качественные мобильные устройства. МегаФон Login 2 в полной мере отражает это стремление – это современный планшет на каждый день за весьма скромные деньги; -- отмечает Михаил Золотовицкий, Директор собственной розничной сети «МегаФона» (ОАО "МегаФон Ритейл»).