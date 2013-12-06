Платина у посёлка Уралец: активисты обратились к Сергею Носову и Евгению Куйвашеву (ФОТО)
То, что природа и ее красоты важнее добычи драгоценных металлов, активисты Нижнего Тагила понимают очень хорошо. Напомним, речь идет о поисках платины в недрах земли на участке от поселка Уралец до коллективного сада Первомайский», пойма реки Мартьян.
Тагильские активисты, которые за все время, кажется, подняли неподъемный груз – обошли множество инстанций, написали кипу писем, составили десятки обращений – не собираются останавливаться и теперь. Накануне они отправили письмо в Правительство Свердловской области на имя Евгения Куйвашева. В ответ им пришел ответ из Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, в котором министр А.В.Кузнецов, сообщает два важных аспекта:
Что касается обращения к Сергею Константиновичу Носову, то этим вопросом от лица инициативной группы защитников занялся Илья Вялков. Накануне, рассказывает один из активистов, он попал на прием к Андрею Ленде, руководителю аппарата Администрации города, который всё внимательно выслушал и заверил, что Сергей Константинович письма получил и в скором времени пригласит на встречу.
© TagilCity.ru