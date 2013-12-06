Платина у посёлка Уралец: активисты обратились к Сергею Носову и Евгению Куйвашеву (ФОТО)

Тагильские активисты, которые за все время, кажется, подняли неподъемный груз – обошли множество инстанций, написали кипу писем, составили десятки обращений – не собираются останавливаться и теперь. Накануне они отправили письмо в Правительство Свердловской области на имя Евгения Куйвашева. В ответ им пришел ответ из Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, в котором министр А.В.Кузнецов, сообщает два важных аспекта: