Представители администрации Нижнего Тагила совершили визит в Азербайджан и Грузию (ФОТО)

Первым завершенным объектом жилищного строительства компании «АС Групп Инвестмент», который посетила делегация, стал городок для беженцев, расположенный в азербайджанском городе Евлах. Тагильчане посетили микрорайон, пообщались с жителями и оценили качество планировки и внутренней отделки квартир. В городе Баку они увидели, как идет строительство административного здания Государственного Нефтяного Фонда Азербайджанской республики, воздвижение которого началось два года назад, сообщает официальный сайт города.

В завершении визита делегация Нижнего Тагила осмотрела жилой комплекс «Дирси», расположенный в исторической части города Тбилиси. На примере этого объекта специалисты компании «АС Групп Инвестмент» показали технологию ведения строительства жилых корпусов, обеспечения процесса необходимыми материалами и организацию труда.

Фотографии с официального сайта города

Территория жилого комплекса составляет 20 гектаров, из которых 705 тысяч метров – это общая площадь строительства. В рамках данного проекта на территории «Дирси» планируется ввести в эксплуатацию 22 жилых корпуса высотностью от 16 до 26 этажей. В домах одно-, двух-, и трехкомнатные квартиры различной планировки и отделкой «под ключ».

Жилой комплекс «Дирси» является самым крупным и самым высотным в Закавказье. Старт строительству был дан год назад, но уже к середине следующего года компания планирует ввести в эксплуатацию первую очередь объекта.

Фотографии с официального сайта города

Жилой район «Александровский», который планируется построить в Нижнем Тагиле, не будет повторением комплекса «Дирси». Но этот проект также будет реализовываться в соответствии с высокими стандартами качества и применением современных технологий строительства, которые использует компания в Азербайджане и Грузии. Особый подход будет осуществляться и к организации труда на планируемом строительстве отмечает Андрей Патраков, директор компании «АС Групп Инвестмент».

Напомним, в настоящее время компания занимается подготовкой генерального плана жилого комплекса «Александровский» в Нижнем Тагиле. Ожидается, что уже в начале следующего года проект застройки обсудят на градостроительном совете при Администрации города.