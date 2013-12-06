Центральная городская библиотека приглашает читателей за книжными новинками

Это книги по деловому общению, торговому делу, маркетингу, экономике, информационным технологиям, информационному консалтингу. Студентам юридических специальностей будут полезны учебники по истории государства и права, криминалистике, гражданскому процессу, предпринимательскому и административному праву. Появились ученики по культурологи, психологии социальной работы и рекламной деятельности.

В пособии Кузнецова И.Н. «Рефераты, курсовые и дипломные работы» представлена информация, необходимая студентам для выполнения учебных научных работ. Впервые в отдел обслуживания поступил учебник «Религиоведение» Лобазовой О.Ф. для студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений.

Учебное пособие «Физиология питания» (автор В. И. Теплов) будет интересен не только студентам, но и широкому кругу читателей, которым не безразлично свое здоровье. Автор напоминает прекрасную мысль Сократа о том, что человек живет не для того, чтобы есть, а ест для того, чтобы жить. В пособии подробно изложены различные виды и методы лечебно-профилактического питания, рассмотрены проблемы и научные основы рационального питания.

Кроме того, в фонде появились издания, рассчитанные на очень узкий круг специалистов: «Автотранспортное предприятие: справочник кадровика», «Финансово-хозяйственная деятельность предприятия книгораспространения», «Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы». Специалисты надеются, что и они найдут своего читателя.

Многим людям требуется прочитать текст на иностранном языке - например английском или немецком. Хорошо, когда для перевода достаточно немного посидеть со словарем в библиотеке, но что делать, когда текст сложен или переполнен специфическими терминами? В этом случае поможет бюро переводов, сотрудники которого специализируются на подобной работе и шутя прочитают и переведут любой текст. При этом сложность и научность не имеет значения - в их распоряжении наверняка найдутся нужные словари.