Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок за рубеж на Новый год
6 декабря 2015, 11:00ОбществоПавел Щербина
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Рекомендацию озвучил не кто-нибудь, а глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В беседе с журналистами «Интерфакса» чиновница отметила, что новогодние поездки за рубеж создают нагрузку для организма, а также несут риск хронических и острых инфекционных заболеваний.
Тем россиянам, кто отважится на дальние поездки, Роспортебнадзор рекомендует пить только качественную бутилированную воду, воздерживаться от употребления незнакомой пищи, а также не забывать о гигиене, прежде всего – о мытье рук.
TagilCity.ru напоминает о том, что эти рекомендации появляются на фоне того, что россияне не смогут поехать этой зимой в Турцию или Египет по политическим причинам, а многие не смогут пересечь границу из-за накопленных долгов.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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