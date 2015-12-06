Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок за рубеж на Новый год

В беседе с журналистами «Интерфакса» чиновница отметила, что новогодние поездки за рубеж создают нагрузку для организма, а также несут риск хронических и острых инфекционных заболеваний.

Тем россиянам, кто отважится на дальние поездки, Роспортебнадзор рекомендует пить только качественную бутилированную воду, воздерживаться от употребления незнакомой пищи, а также не забывать о гигиене, прежде всего – о мытье рук.

TagilCity.ru напоминает о том, что эти рекомендации появляются на фоне того, что россияне не смогут поехать этой зимой в Турцию или Египет по политическим причинам, а многие не смогут пересечь границу из-за накопленных долгов.