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Новости Нижнего Тагила

Меню в ресторанах и кафе Екатеринбурга переведут на 7 языков для участников ЧМ-2018

6 декабря 2017, 06:05Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,спорт,ЧМ-2018,ресторан,меню,иностранные языки
В Екатеринбург для участия в этапе ЧМ-2018 приедут команды из 7 стран мира. Специально для гостей и участников меню в ресторанах и кафе будут переведены на английский, испанский, шведский, французский и другие языки.

По результатам жеребьёвки стало известно, что на стадионе «Екатеринбург-Арена» во время проведения этапа ЧМ-2018 будут играть команды из Мексики, Перу и Уругвая, а также команды из Франции, Сенегала, Египта, Японии и Швеции.

Руководителям кафе и ресторанов столицы Урала администрация города рекомендовала настроить на устройствах связи Google-Переводчик, а также перевести меню заведений на языки гостей и участников, сообщает ЕТВ.

Названия карт и указателей в городе останутся на английском. На это же языке будут объявлять остановки в общественном транспорте и метро.

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