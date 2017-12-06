Меню в ресторанах и кафе Екатеринбурга переведут на 7 языков для участников ЧМ-2018

По результатам жеребьёвки стало известно, что на стадионе «Екатеринбург-Арена» во время проведения этапа ЧМ-2018 будут играть команды из Мексики, Перу и Уругвая, а также команды из Франции, Сенегала, Египта, Японии и Швеции.



Руководителям кафе и ресторанов столицы Урала администрация города рекомендовала настроить на устройствах связи Google-Переводчик, а также перевести меню заведений на языки гостей и участников, сообщает ЕТВ.



Названия карт и указателей в городе останутся на английском. На это же языке будут объявлять остановки в общественном транспорте и метро.