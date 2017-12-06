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Новости Нижнего Тагила

Мероприятия по укреплению межнациональных отношений будут проводиться в Нижнем Тагиле

6 декабря 2017, 08:30Добавить новость
администрация,город,культура,Нижний Тагил,праздник,Россия,Свердловская область,студенты
В Нижнем Тагиле на совещании в мэрии города накануне обсудили формирование толерантности и согласия в межнациональных отношениях. Встреча прошла с участием студентов Свердловского областного медколледжа.

В частности, была рассмотрена деятельность Совета национально-культурных объединений.

Участники молодежного крыла СНКЛ рассказали о проектах юных татар, армян, немцев. Кроме того, они выступили с инициативой укрепления в Нижнем Тагиле межнациональных отношений. Все предложения были рассмотрены на совещании у Сергея Носова.

Специалисты, присутствующие на совещании, приняли решение поддерживать инициативы СНКО. Так, в феврале в городе пройдёт семинар «С чего начинается Родина».

Кроме того, организация «Национально-культурная автономия немцев Нижнего Тагила» будет участвовать в подготовке празднования Рождества. Также город окажет методическую помощь в образовании «Национально-культурной автономии татар», рассказали в пресс-службе мэрии.

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