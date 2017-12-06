-5
Свердловская область
Нижний Тагил
-5
вечер: -3
ночь: -3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.93 + 0.24
EUR 69.71 + 0.08
Новости Нижнего Тагила

Пенсионеры Красного Камня научились бороться с мошенниками в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 декабря 2017, 15:00Добавить новость
город,деньги,мошенничество,Нижний Тагил,пенсионеры,полиция,рейд,профилактика,Красный камень
Участковые рассказали пенсионерам Нижнего Тагила, как не попасться на уловки обманщиков.

5 ноября участковые прошли по квартирам пенсионеров Красного Камня. Они раздали пожилым людям листовки и объяснили, как не попасться на удочку мошенников. Пенсионеры узнали о том, что злоумышленники нередко пытаются втереться в доверие к пожилым людям.

Попадая к ним в квартиру, мошенники начинают предлагать дорогостоящие услуги: например, установку электросчетчиков или газового оборудования. А пожилые люди, недолго думая, расстаются с большими денежными суммами.

Как пишет МУ МВД «Нижнетагильское», несмотря на массовые предупреждения, тагильчане, в основном пожилые, часто становятся жертвами обманщиков. Поэтому поквартирный обход пенсионеров с донесением сведений о профилактике мошенничества становится необходимой и действенной мерой.

город,деньги,мошенничество,Нижний Тагил,пенсионеры,полиция,рейд,профилактика,Красный каменьгород,деньги,мошенничество,Нижний Тагил,пенсионеры,полиция,рейд,профилактика,Красный каменьгород,деньги,мошенничество,Нижний Тагил,пенсионеры,полиция,рейд,профилактика,Красный каменьгород,деньги,мошенничество,Нижний Тагил,пенсионеры,полиция,рейд,профилактика,Красный камень

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Трое пожилых тагильчан отдали деньги мошенникам за «ДТП» родственников
21 ноября, 07:30
0 3
Мошенники из Нижнего Тагила отправлены в колонию за обман пенсионерки (ФОТО)
29 сентября, 09:30
4 0
Тагильчанин лишился двухкомнатной квартиры из-за действий мошенника
26 октября, 13:00
2 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 432
Подписаться на новости