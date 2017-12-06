Пенсионеры Красного Камня научились бороться с мошенниками в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Участковые рассказали пенсионерам Нижнего Тагила, как не попасться на уловки обманщиков.

5 ноября участковые прошли по квартирам пенсионеров Красного Камня. Они раздали пожилым людям листовки и объяснили, как не попасться на удочку мошенников. Пенсионеры узнали о том, что злоумышленники нередко пытаются втереться в доверие к пожилым людям.





Попадая к ним в квартиру, мошенники начинают предлагать дорогостоящие услуги: например, установку электросчетчиков или газового оборудования. А пожилые люди, недолго думая, расстаются с большими денежными суммами.





Как пишет МУ МВД «Нижнетагильское», несмотря на массовые предупреждения, тагильчане, в основном пожилые, часто становятся жертвами обманщиков. Поэтому поквартирный обход пенсионеров с донесением сведений о профилактике мошенничества становится необходимой и действенной мерой.





Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»