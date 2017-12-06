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Новости Нижнего Тагила

Работник УВЗ в Нижнем Тагиле вернул себе премию после обращения в профсоюз завода

6 декабря 2017, 22:35Добавить новость
деньги,Нижний Тагил,работа,персонал,трудовой спор,комиссия,суд,УВЗ,премия
Житель Нижнего Тагила Павел Т., работающий в литейном цехе №2 (563) Уралвагонзавода, вернул свою премию за работу в октябре 2017 года. В результате открытого диалога между заводчанином, профсоюзом предприятия и специальной комиссией стороны согласовали как начисление премии сотруднику, так и снятие с него недавно назначенного взыскания. 

Напомним, ранее на Уралвагонзаводе по приказу генерального директора Александра Потапова появилась комиссия для изучения спорных вопросов в цехе 563. Гендиректор корпорации и ее профсоюзный актив встретились для обсуждения рабочих вопросов, в том числе были в повестке и обращения от сотрудников литейного цеха. Тогда рабочая комиссия начала свою работу, приняв к рассмотрению и ситуацию Павла Т. 

Изначально заводчанин писал заявление в комиссию по трудовым спорам профсоюза УВЗ, готовясь разрешить возникшие разногласия в мирном порядке. Но, опасаясь затягивания решения вопроса, мужчина решил также подать иск в суд. Эксперты, специализирующиеся на разрешении подобных трудовых споров, изучили документацию с расчетами, пояснениями и обоснованиями. После общения со всеми сторонами спора, а также оценке их действий, специалисты вынесли решение в пользу сотрудника литейного цеха из Нижнего Тагила.

6 декабря начальник цеха зачитал приказ о начислении премии за октябрь в полном объеме и отмене взыскания. Сотрудник, ознакомившийся с приказами и получивший положительный ответ на свои запросы в адрес предприятия, поделился тем, что изначально верил в решение комиссии по трудовым спорам в его пользу. 

Надеюсь, все урегулируется. Верю и надеюсь на наше руководство, на наши силы. Думаю, что пойдут на компромисс. Чтобы начальство и рабочий персонал были заинтересованы в результате, -- считает Павел. 

 

Оперативное решение вопроса сотруднике литейного цеха стало возможным при совместной работе с профсоюзом предприятия. Председатель профкома Евгений Лутохин, ранее также работавший в тагильском литейном цехе, рассказал о практике решения споров в пользу сотрудников при наличии аргументированных требований:

Я сам там начинал, работал, руководил и все проблемы прекрасно знаю. Поэтому обращение Павла Толченова профсоюз рассмотрено в оперативном режиме.  У нас многолетний опыт решения подобных вопросов в диалоге с администрацией. Когда претензии работников обоснованы, их требования в соответствии с правовыми механизмами, удовлетворяются. Эти правовые механизмы действуют не один десяток лет. Ровно столько, сколько существует профсоюз Уралвагонзавода. И как результат в данном случае - отмена приказов о взыскании. Премия нашему коллеге будет возвращена, -- сообщил Евгений Лутохин.


Правовая поддержка профсоюза УВЗ, в том числе и комиссии по трудовым спорам (КТС), доступна всем сотрудникам предприятия, которые полагают о нарушении или ущемлении их трудовых прав. Практика корпорации показывает, что при обоснованной позиции и конструктивном отношении сторон к возникшему спору, решение любых вопросов происходит оперативно и в досудебном порядке. В большинстве случаев за 2017 год (205 из 264) КТС полностью удовлетворила требования работников Уралвагонзавода. Еще 13 сотрудников решили свои споры до заседания комиссии, а 27 - получили аргументированные отказы. 

Трудовые споры возникают в любых организациях, на УВЗ работает около 30 000 человек и появление вопросов у персонала - нормальная практика. Комиссия приходит на помощь персоналу предприятия при переводах в другие подразделения, формировании штатного расписания и в других ситуациях, так или иначе меняющих положение сотрудников. На предприятии отмечают, что при решении подобных споров всегда вырабатывается экономическое обоснование, которое после обсуждает профсоюз и руководство корпорации. Оперативность и обоснованность ответов профсоюза на обращения сотрудников градообразующего предприятия базируются на нескольких десятилетиях практики в решении трудовых споров. 

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