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Новости Нижнего Тагила

Проверка пройдет в «Почте России» из-за возможного навязывания страховки тагильчанам

6 декабря 2017, 17:10Добавить новость
Нижний Тагил,Почта России,проверка,служебная проверка,работа,деньги,страховка,почта
Служебная проверка из-за жалобы на навязывание страховки состоится в почтовом отделении №51 «Почты России» в Нижнем Тагиле.

Накануне житель Нижнего Тагила при совершении денежного перевода в почтовом отделении на ул. Ильича, 33 столкнулся с дополнительным платежом - ему нужно было в обязательном порядке заплатить страховой взнос в размере 45 рублей. Тагильчанина возмутил принудительный характер платежа за услугу, в которой он не нуждался, потому он обратился с жалобой в прокуратуру.

Прокуратура пока не ответила тагильчанину на его обращение, однако «Почта России» прокомментировала инцидент.

 

Оператор связи, согласно внутренней инструкции, в обязательном порядке должен проинформировать клиента о данном сервисе, его преимуществах, возможностях и стоимости. Однако решение о пользовании услугой клиент должен принимать самостоятельно исключительно на добровольной основе. При оформлении полиса страхования требуется подпись клиента, тем самым он подтверждает свое намерение воспользоваться услугой, -- сообщает УФПС «Почты России».


В настоящее время по фактам, указанным в публикации TagilCity.ru, в отделении почты проводится проверка:

 

УФПС Свердловской области сообщает, что по данному факту проводится служебная проверка, -- рассказала журналистам TagilCity.ru пресс-секретарь УФПС «Почта России» Светлана Замятина. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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