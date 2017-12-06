Проверка пройдет в «Почте России» из-за возможного навязывания страховки тагильчанам

Накануне житель Нижнего Тагила при совершении денежного перевода в почтовом отделении на ул. Ильича, 33 столкнулся с дополнительным платежом - ему нужно было в обязательном порядке заплатить страховой взнос в размере 45 рублей. Тагильчанина возмутил принудительный характер платежа за услугу, в которой он не нуждался, потому он обратился с жалобой в прокуратуру.



Прокуратура пока не ответила тагильчанину на его обращение, однако «Почта России» прокомментировала инцидент.

Оператор связи, согласно внутренней инструкции, в обязательном порядке должен проинформировать клиента о данном сервисе, его преимуществах, возможностях и стоимости. Однако решение о пользовании услугой клиент должен принимать самостоятельно исключительно на добровольной основе. При оформлении полиса страхования требуется подпись клиента, тем самым он подтверждает свое намерение воспользоваться услугой, -- сообщает УФПС «Почты России».



В настоящее время по фактам, указанным в публикации TagilCity.ru, в отделении почты проводится проверка: