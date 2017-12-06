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Новости Нижнего Тагила

Реконструкция крыльца проходит в Центральной библиотеке Нижнего Тагила

6 декабря 2017, 07:30Добавить новость
администрация,город,деньги,Нижний Тагил,ремонт,Свердловская область,библиотека
В Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила проходит реконструкция крыльца.

Несмотря на многочисленные ремонты, плиты на ступенях всё же разрушились. Было принято решение о проведении конкурса по поиску подрядчика. Победу одержал ООО «Уралстройкомплекс».

Прежде всего, удалили старые ступени. Рабочая территория была ограждена для безопасности прохожих. Над самим крыльцом установили временную конструкцию, которая позволит держать особый температурный режим для застывания бетона. По проекту облицовка у крыльца будет из гранита. Подъемник для инвалидов будет располагаться на прежнем месте.

 

Некоторые работы проводятся и в читальном зале: в скором времени рабочие поменяют там окна. По планам работы будут завершены к концу года.

Несмотря на масштабный ремонт, библиотека работает в прежнем режиме. Единственное изменение - вход осуществляется со двора, рассказали в пресс-службе библиотеки.

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