Украшенный новогодними гирляндами трамвай ездит по Екатеринбургу (ФОТО)

Трамвай с новогодними украшениями начал ездить в столице Свердловской области.
Как сообщает Znak.com, традиция использовать новогоднюю символику в украшении городского транспорта Екатеринбурга появилась в 2015 году.
В этом году администрация города предписала организациям и торговым точкам добавить новогодний декор к своим объектам до 1 декабря 2017 года. Однако предприятия не слишком прислушались к этому нововведению, план по украшению уральской столицы выполнен лишь наполовину.
Ранее в Екатеринбурге было решено декорировать по-новогоднему снегоуборочную технику.
Фото:Znak.com