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Новости Нижнего Тагила

Украшенный новогодними гирляндами трамвай ездит по Екатеринбургу (ФОТО)

6 декабря 2017, 14:00Добавить новость
администрация,город,Екатеринбург,Новый год,транспорт,чиновники,трамвай,спецтехника
Трамвай с новогодними украшениями начал ездить в столице Свердловской области.

Как сообщает Znak.com, традиция использовать новогоднюю символику в украшении городского транспорта Екатеринбурга появилась в 2015 году.

В этом году администрация города предписала организациям и торговым точкам добавить новогодний декор к своим объектам до 1 декабря 2017 года. Однако предприятия не слишком прислушались к этому нововведению, план по украшению уральской столицы выполнен лишь наполовину.

Ранее в Екатеринбурге было решено декорировать по-новогоднему снегоуборочную технику.

администрация,город,Екатеринбург,Новый год,транспорт,чиновники,трамвай,спецтехника
Фото:Znak.com
 
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Расписание движения трамваев

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