Украшенный новогодними гирляндами трамвай ездит по Екатеринбургу (ФОТО)

Как сообщает Znak.com, традиция использовать новогоднюю символику в украшении городского транспорта Екатеринбурга появилась в 2015 году.



В этом году администрация города предписала организациям и торговым точкам добавить новогодний декор к своим объектам до 1 декабря 2017 года. Однако предприятия не слишком прислушались к этому нововведению, план по украшению уральской столицы выполнен лишь наполовину.



Ранее в Екатеринбурге было решено декорировать по-новогоднему снегоуборочную технику.





Фото:Znak.com