Выпускники Нижнего Тагила размышляли над проблемами верности долгу и отзывчивости

Учащиеся 11 классов школ Нижнего Тагила и Свердловской области написали итоговое сочинение по литературе. Школьники поразмышляли над извечными философскими проблемами.
6 декабря нижнетагильские школьники написали итоговое сочинение по литературе, которое является обязательным этапом для допуска к ЕГЭ.
Учащимся было предложено поразмышлять над извечными философскими проблемами – долг, верность и измена, равнодушие и отзывчивость.
В написании итогового сочинения приняли участие 1 300 человек, сообщает «Тагил-ТВ». Как показывает опыт прошлых лет, большая часть учащихся успешно справляется с этим заданием, рассказали в управлении образования Нижнего Тагила.