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Новости Нижнего Тагила

Выпускники Нижнего Тагила размышляли над проблемами верности долгу и отзывчивости

6 декабря 2017, 22:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,школа,школьники,сочинение,ЕГЭ,выпускники
Учащиеся 11 классов школ Нижнего Тагила и Свердловской области написали итоговое сочинение по литературе. Школьники поразмышляли над извечными философскими проблемами.

6 декабря нижнетагильские школьники написали итоговое сочинение по литературе, которое является обязательным этапом для допуска к ЕГЭ.

Учащимся было предложено поразмышлять над извечными философскими проблемами – долг, верность и измена, равнодушие  и отзывчивость.


В написании итогового сочинения приняли участие 1 300 человек, сообщает «Тагил-ТВ». Как показывает опыт прошлых лет, большая часть учащихся успешно справляется с этим заданием, рассказали в управлении образования Нижнего Тагила.

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