Выпускники Нижнего Тагила размышляли над проблемами верности долгу и отзывчивости

6 декабря нижнетагильские школьники написали итоговое сочинение по литературе, которое является обязательным этапом для допуска к ЕГЭ.



Учащимся было предложено поразмышлять над извечными философскими проблемами – долг, верность и измена, равнодушие и отзывчивость.



В написании итогового сочинения приняли участие 1 300 человек, сообщает «Тагил-ТВ». Как показывает опыт прошлых лет, большая часть учащихся успешно справляется с этим заданием, рассказали в управлении образования Нижнего Тагила.