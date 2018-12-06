14 социальных частных предприятия открыты в Свердловской области в 2018 году
14 субъектов малого предпринимательства открыты в Свердловской области в 2018 году при поддержке регионального правительства.
По результатам 2018 года в Свердловской области были открыты 14 новых социально-ориентированных частных предприятия. Среди них производство безглютенового хлеба, центры реабилитации детей-инвалидов и лечения неврозов с использованием звука, а также хостел для лежачих больных.
Кроме того, обучение программам Центра инноваций социальной сферы прошли более тысячи жителей Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Новоуральска, Первоуральска, были разработаны 52 проекта.
По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, основной задачей Центра инноваций социальной сферы является оказание помощи людям, стремящимся к развитию бизнеса на основе решения общественных проблем.
Социальные бизнесмены могут получить до 500 тысяч рублей беспроцентного кредита из фонда поддержки предпринимательства. На финансирование образовательных программ Центра инноваций социальной сферы в 2019 году планируется направить 10 миллионов рублей. В 2019 году к проекту присоединятся Нижний Тагил, Асбест, Заречный, Лесной и Краснотурьинск, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости