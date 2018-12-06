14 социальных частных предприятия открыты в Свердловской области в 2018 году

По результатам 2018 года в Свердловской области были открыты 14 новых социально-ориентированных частных предприятия. Среди них производство безглютенового хлеба, центры реабилитации детей-инвалидов и лечения неврозов с использованием звука, а также хостел для лежачих больных.

Кроме того, обучение программам Центра инноваций социальной сферы прошли более тысячи жителей Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Новоуральска, Первоуральска, были разработаны 52 проекта.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, основной задачей Центра инноваций социальной сферы является оказание помощи людям, стремящимся к развитию бизнеса на основе решения общественных проблем.