Члены клуба «Новая жизнь» познакомились с цветотерапией в библиотеке Нижнего Тагила
Сегодня, 10:31ОбществоФото: Библиотека №8
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5 декабря в библиотеке №8 в Нижнем Тагиле люди с ОВЗ познакомились с цветотерапией и приняли участие в конкурсах.
Сюжеты: Нижний Тагил
Библиотека №8 Нижнего Тагила организовала вечер-фантазию «Жизнь прекрасна, когда в душе краски». Мероприятие для людей с ОВЗ состоялось 5 декабря. Члены клуба НТООМ «Новая жизнь» узнали о цветотерапии, изучили цветотип имени, а также влияние цвета на настроение. Также сотрудники учреждения рассказали о том, что цвета используются в лечении больных.
Для гостей были организованы конкурсы, танцы и песни, связанные с темой встречи.
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Кроме того, ко Дню инвалида в библиотеке состоялась выставка работ участников клуба «Новая жизнь».
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