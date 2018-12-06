Члены клуба «Новая жизнь» познакомились с цветотерапией в библиотеке Нижнего Тагила

Библиотека №8 Нижнего Тагила организовала вечер-фантазию «Жизнь прекрасна, когда в душе краски». Мероприятие для людей с ОВЗ состоялось 5 декабря. Члены клуба НТООМ «Новая жизнь» узнали о цветотерапии, изучили цветотип имени, а также влияние цвета на настроение. Также сотрудники учреждения рассказали о том, что цвета используются в лечении больных.