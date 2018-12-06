Для людей с ОВЗ был проведен праздничный концерт в ДКШ Нижнего Тагила
Для тагильчан с ОВЗ в честь Дня инвалидов прошел праздничный концерт во Дворце культуры школьников Нижнего Тагила.
Валерий Суров, который является заместителем главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике, поздравил тагильчан с ОВЗ.
Все зрители концерта получили заряд позитива от творческих коллективов ДКШ. Вместе с выступающими люди с ОВЗ радостно сопереживали и подпевали каждому концертному номеру, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Данный день для города очень важен, подчеркнул Суров. Праздник позволил акцентировать внимание на проблемах тагильчан-инвалидов. Важным этот день является, по словам чиновника, потому, что Нижнему Тагилу нужно оказывать помощь людям с ОВЗ в адаптации, а также увеличивать доступность городской среды.
Спасибо за вашу активную позицию, за нашу совместную работу по обустройству Нижнего Тагила и организацию доступной и комфортной городской среды, поблагодарил маломобильных тагильчан Суров.
После завершения мероприятия тагильчане получили сладкие презенты от мэрии Нижнего Тагила.
Жизнь тагильчан с ОВЗ интересна и увлекательна. Как живут и чем занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья, узнали в Tagilcity.ru.
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