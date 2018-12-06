Для людей с ОВЗ был проведен праздничный концерт в ДКШ Нижнего Тагила

Валерий Суров, который является заместителем главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике, поздравил тагильчан с ОВЗ.

Все зрители концерта получили заряд позитива от творческих коллективов ДКШ. Вместе с выступающими люди с ОВЗ радостно сопереживали и подпевали каждому концертному номеру, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Данный день для города очень важен, подчеркнул Суров. Праздник позволил акцентировать внимание на проблемах тагильчан-инвалидов. Важным этот день является, по словам чиновника, потому, что Нижнему Тагилу нужно оказывать помощь людям с ОВЗ в адаптации, а также увеличивать доступность городской среды.

Спасибо за вашу активную позицию, за нашу совместную работу по обустройству Нижнего Тагила и организацию доступной и комфортной городской среды, поблагодарил маломобильных тагильчан Суров.

3 Опасные пандусы и нерасторопные продавцы: слепые тагильчане проверили торговые точки Фото 8 ноября в Нижнем Тагиле представители общества слепых при участии специалистов администрации города провели тест-драйв нескольких торговых точек. Выходят ли продавцы, если кто-то нажал на кнопку «для инвалидов»? Как сотрудники торговых точек помогают маломобильным гражданам?

После завершения мероприятия тагильчане получили сладкие презенты от мэрии Нижнего Тагила.