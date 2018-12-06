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Экс-глава ГО Верхний Тагил обвиняется в причинении ущерба в размере 15 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-глава ГО Верхний Тагил обвиняется в причинении ущерба в размере 15 млн рублей

Сегодня, 06:00ОбществоФото: pxhere.com
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