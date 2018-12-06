МУП «Теплоцентраль» в Заречном задолжало 45 сотрудникам зарплату в размере 2,2 млн

За сентябрь-октябрь 2018 года перед 45 работниками предприятия образовался долг в размере 2,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в отношении руководства МУПа было заведено административное дело. После этого долги по зарплате были погашены.