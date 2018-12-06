МУП «Теплоцентраль» в Заречном задолжало 45 сотрудникам зарплату в размере 2,2 млн
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pxhere.com
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МУП «Теплоцентраль» городского округа Заречный задолжало 45 сотрудникам зарплату в размере более 2,2 млн рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена.
Предприятие, учредителем которого является администрация округа, занимается обслуживанием муниципальных котелен и теплосетей.
За сентябрь-октябрь 2018 года перед 45 работниками предприятия образовался долг в размере 2,2 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в отношении руководства МУПа было заведено административное дело. После этого долги по зарплате были погашены.
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