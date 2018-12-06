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МУП «Теплоцентраль» в Заречном задолжало 45 сотрудникам зарплату в размере 2,2 млн
Сюжеты:
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МУП «Теплоцентраль» в Заречном задолжало 45 сотрудникам зарплату в размере 2,2 млн

Сегодня, 06:30ОбществоФото: pxhere.com
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