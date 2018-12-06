Обновленная женская консультация на Вагонке в Нижнем Тагиле начала прием пациенток
Сегодня, 17:15ОбществоАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила начала работу обновленная женская консультация. Отделение переехало в районную поликлинику на улице Окунева, 30.
Сюжеты: Нижний Тагил
Женская консультация начала прием тагильчанок в отремонтированном отделении районной поликлиники. В отделение на втором этаже ведет отдельный вход.
Также в женской консультации была обновлена мебель и оборудованы кабинеты.
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Новые окна, лавочки и столы. Визуально все очень красиво, мне нравится,рассказала редакции TagilCity.ru одна из пациенток.
Переезд женской консультации из аварийного здания на улице Коминтерна, 33 был запланирован еще в ноябре, но из-за задержек поставки мебели открытие отделения произошло в декабре.
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