Обновленная женская консультация на Вагонке в Нижнем Тагиле начала прием пациенток

Женская консультация начала прием тагильчанок в отремонтированном отделении районной поликлиники. В отделение на втором этаже ведет отдельный вход.

Также в женской консультации была обновлена мебель и оборудованы кабинеты.

Новые окна, лавочки и столы. Визуально все очень красиво, мне нравится,рассказала редакции TagilCity.ru одна из пациенток.